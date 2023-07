Julian Rijkhoff (18) heeft zijn visitekaartje afgegeven in de voorbereiding bij Borussia Dortmund. In het oefenduel met SV Westfalia Rhynern pikte de jonge spits woensdagavond een doelpuntje mee: hij was verantwoordelijk voor de derde treffer van BVB tijdens de uiteindelijke 7-0 overwinning. Zijn officiële debuut namens de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen moet voor de oud-Ajacied overigens nog volgen.

🍬 Julian #Rijkhoff plante le troisième but du Borussia Dortmund sur une offrande de … Marco #Reus. #BVB pic.twitter.com/cPLP0qEEmI — Dortmund France 🇫🇷 (@Dortmund_French) July 12, 2023