Sterk Ajax-gerucht ontkracht: 'Dat is ook niet zo concreet'

Ajax werd afgelopen week sterk gelinkt aan de terugkeer van . De achttienjarige aanvaller heeft nog een doorlopend contract bij Borussia Dortmund, maar de Amsterdammers zouden hem willen verleiden om terug te keren in Amsterdam. Volgens Ajax-wachter Mike Verweij is het echter beduidend minder concreet dan werd gesteld.

“Dat is een jongen die er bij Ajax niet uitkwam. Geen nieuw contract tekende en die wordt wel in verband gebracht met Ajax. Maar dat is ook niet zo concreet als er links en rechts wordt gesuggereerd”, aldus Verweij, die snapt dat Rijkhoff mogelijk terug wil, in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf. “Als je bij Dortmund niet speelt en geen kans maakt in het eerste elftal, wil je bij Ajax wel laten zien wat je kan.”

Rijkhoff werd in de zomer van 2021 door Borussia Dortmund weggeplukt bij Ajax. Zijn overstap maakte destijds het nodige los. Ajax wilde niets liever dan het toptalent vastleggen, maar de spits koos anders en verbond zich op zijn zestiende verjaardag aan de Duitse topclub. Volgens Verweij had dat ook een duidelijke reden: “Haller was op een gegeven moment geblesseerd. Toen werd niet Rijkhoff, maar een andere speler bij de selectie gehaald”, herinnert de journalist als de aanleiding van de spits om niet bij te tekenen.

Een makkelijke opgave wordt het echter niet om Rijkhoff terug te halen, waarschuwt Verweij. “Er zijn veel grotere clubs dan Ajax die hem óók willen”, weet Verweij. “Hij was in de jeugd van Ajax écht een uitzonderlijk talent. Echt een goede spits. Toen werd er geroepen, wat overigens bij 33 anderen ook is gezegd, dat hij misschien wel een keer de nieuwe Kluivert is. Deze jongen wil zich laten zien en er kan uiteindelijk wel sprake worden van een terugkeer. Maar al die namen nu noemen is heel makkelijk. Ik kan wel dertig namen noemen, dan heb ik het altijd wel een keer goed.”