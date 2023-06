Mike Verweij heeft hard hoofd in mogelijke Ajax-terugkeer Julian Rijkhoff: 'Ben bang dat ze ernaast grijpen'

Als het aan Mike Verweij ligt, moet Ajax deze transferperiode een poging wagen bij Julian Rijkhoff. De achttienjarige aanvaller speelde, voordat hij in 2021 naar Borussia Dortmund vertrok, nog bij de Amsterdammers. Na zijn vertrek uit de hoofdstad ontwikkelde Rijkhoff zich stormachtig en is hij in beeld gekomen bij verschillende Europese grootmachten.

“Hij zou wel iets voor Ajax zijn. Spelers verkopen om vervolgens weer terug te kopen is een nationale sport geworden”, begint de Ajax-watcher tijdens Kick-off, die daarna ingaat op de potentie van de jonge spits. “Die is gigantisch. Half Europa loopt achter hem aan. Voor Rijkhoff staan écht grote clubs in de rij. Áls Ajax hem terug kan halen, zou dat een hele goede zet zijn”, gaat Verweij verder.

Desondanks heeft diezelfde Verweij er weinig vertrouwen in dat Rijkhoff haalbaar is voor de Amsterdammers. “Ik ben bang dat Ajax ernaast gaat grijpen, omdat er veel grotere clubs belangstelling hebben.” Rijkhoff wordt vervolgens vergeleken met Brian Brobbey, de huidige spits van Ajax. “Ik weet niet of de belangstelling in Rijkhoff groter is dan in Brobbey, daarvoor heb ik hem te weinig gezien. Ik weet dat er in Brobbey ook heel veel belangstelling is”, stelt Verweij.

In april dit jaar kwam het gerucht naar buiten dat Ajax Rijkhoff graag zou willen terughalen naar Amsterdam. Het Duitse BILD meldde echter dat Dortmund daar niet geïnteresseerd in is. Die Borussen zouden alleen mee willen werken aan een verhuurperiode, aangezien Rijkhoff nadrukkelijk op de deur van het eerste elftal begint te kloppen.