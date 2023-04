Borussia Dortmund ziet vertrek naar Ajax niet zitten: 'Hij staat hoog aangeschreven'

Borussia Dortmund lijkt niet van plan om mee te werken aan een vertrek van Julian Rijkhoff. Ajax zou de spits naar verluidt graag terug naar Nederland willen halen, maar in Duitsland heeft men hoge verwachtingen van onze landgenoot. Rijkhoff klopt ook steeds nadrukkelijker op de deur bij het eerste elftal.

Het nieuws dat Ajax de achttienjarige Rijkhoff terug naar Amsterdam wil halen, werd een aantal dagen geleden al gebracht door het Duitse medium BILD. In gesprek met Sky Sport Deutschland heeft Lars Ricken, directeur van de jeugdopleiding van Dortmund, nu van zich laten horen over de belangstelling. "Het is in deze tijd heel normaal dat zulke spelers de interesse van topclubs wekken", aldus Ricken.

Rijkhoff staat er heel goed op bij die Borussen. De spits uit Purmerend was in de U19 van de Duitse topclub goed voor 25 doelpunten in 28 wedstrijden. Onlangs verlengde hij nog zijn contract bij de club. "Julian staat bij ons hoog aangeschreven en maakt al deel uit van de profs. Natuurlijk willen wij altijd zo snel mogelijk ontwikkelen, maar we moeten dit soort jongens ook alle tijd geven die ze nodig hebben."

Jeugdinternational Rijkhoff speelde tussen 2012 en 2021 in de jeugd van Ajax, maar koos vervolgens voor Dortmund. Dat de Amsterdammers heb terug willen, zegt volgens Ricken veel. "Als zulke clubs geïnteresseerd zijn, is dat in de eerste plaats een waardering voor de speler en ook voor ons." Volgens het Duitse medium RUHR24 is het voor Dortmund komende zomer een serieuze optie om Rijkhoff te verhuren, bijvoorbeeld aan een club uit de Eredivisie.