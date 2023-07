Romano: PSG activeert clausule Xavi Simons, PSV'er heeft 25 dagen om te beslissen

Volgens de Italiaanse journalist en transfergoeroe Fabrizio Romano heeft Paris Saint-Germain besloten gebruik te willen maken van de clausule in het contract van PSV'er Xavi Simons. De Franse topclub kan hem deze maand voor slechts zes miljoen euro terughalen naar Parijs, het is echter aan de speler zelf om de knoop door te hakken.

Simons tekende afgelopen zomer transfervrij in Eindhoven, nadat hij bij PSG zijn eerste wedstrijden als prof had gespeeld. In Eindhoven groeide hij, zeker na het vertrek van Cody Gakpo in de winter, uit tot de absolute sterkhouder in het elftal dat uiteindelijk tweede werd in de Eredivisie en eveneens beslag legde op de KNVB Beker.

PSV doet dan ook verwoede pogingen om de twintigjarige middenvelder annex aanvaller langer in Eindhoven te houden. Volgens de laatste berichten heeft de club hem een 'naar PSV-begrippen spetterend aanbod' gedaan. De Brabanders zouden hem het liefst voor half juli zijn handtekening zien zetten onder een nieuwe verbintenis zónder clausule die hem in staat stelt voor en gelimiteerd bedrag terug te keren naar Parijs.

De bepaling waar PSG nu gebruik van wil maken is geldig tot 31 juli. Simons zou dus nog 25 dagen de tijd hebben om de knoop door te hakken: gaat hij in op de aanbieding van zijn vorige club of kiest hij voor een extra jaar in Eindhoven?