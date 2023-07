Sander Schimmelpenninck haalt uit naar Bas Nijhuis: 'Wat een kneus ben je dan'

Sander Schimmelpenninck vindt de auto van Bas Nijhuis asociaal groot. Beelden van de 'scheurtank' van de 46-jarige scheidsrechter werden donderdagavond laten zien bij De Oranjezomer.

Het door de talkshow gedeelde fragment is onder ogen gekomen van Schimmelpenninck. "Wat een kneus ben je dan. Enschede is geen Texas, en ook daar sta je onmeunig voor lul met zo’n rijdend minderwaardigheidscomplex", reageert de opiniemaker op Twitter.

Niet iedereen is het eens met de kritiek van Schimmelpenninck. "Zo'n Yank Tank is ook niet mijn stijl. Maar zullen we elkaar wel gewoon in zijn, haar of zelfs hen waarde laten?", reageert iemand, die daarmee een reactie bij Schimmelpenninck ontlokt. "Och hemeltje. Een proleet koopt een domme yank tank van een ton, krijgt wat kritiek daarop, waarvan hij zich geen bal aantrekt, en dominee Bart wil dat we de proleet in ‘zijn waarde laten’. Wat is zijn waarde dan precies, Bart?"