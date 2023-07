Schreuder verlaat PEC Zwolle met opgeheven hoofd: 'Bijna 10 miljoen aan spelers verkocht. Wie kan dat zeggen?'

Dick Schreuder is in Spanje begonnen aan zijn avontuur bij CD Castellón. De trainer geeft aan PEC Zwolle met opgeheven hoofd te hebben verlaten. De geboren Barnevelder is van mening dat de club de afgelopen jaren een mooie groei heeft doorgemaakt.

In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft de 51-jarige Barnevelder aan dat hij de Blauwvingers met opgeheven hoofd heeft kunnen verlaten: "Kijk hoe het voetbal weer leeft in Zwolle. Het stadion zat bijna altijd vol. En als Thomas Beelen weggaat, hebben we voor bijna 10 miljoen euro aan spelers verkocht", doelt Schreuder op de aanstaande transfer van Beelen naar Feyenoord of PSV. "Wie kan dat zeggen? En de club kreeg ook nog geld voor mij, omdat ik een doorlopend contract had.”

Een makkelijke keuze was het niet voor Schreuder om PEC Zwolle te verlaten, maar het avontuur dat hem bij CD Castellón te wachten staat sprak hem direct erg aan. De club, die de 51-jarige trainer in november al polste voor een overstap naar Spanje, wil zo snel mogelijk gaan promoveren naar het tweede niveau van Spanje: "Het is een oude club, die eigenlijk niks meer waard was. Nu komt er iemand die probeert er wat van te maken.”

Bij de Spaanse club is er door de steenrijke eigenaar financieel gezien aardig wat mogelijk, iets dat bij PEC Zwolle minder het geval zou zijn. Dat Schreuder de Zwolse club verlaat vanwege de geringe financiële mogelijkheden, doet hij echter af als fabeltje: "Nee, daarom vertrok ik niet. Ik geloof oprecht dat PEC erin kan blijven met deze selectie. Ik maakte deze keuze omdat dit voor mij een mooie kans is weer in het buitenland te werken. Dat trekt mij gewoon", besluit hij.