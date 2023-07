Sky Sports meldt serieuze belangstelling van Ajax voor Liel Abada

Liel Abada staat in de belangstelling van Ajax, zo weet Sky Sports maandagavond te melden. Volgens het Engelse medium hebben de Amsterdammers serieuze belangstelling voor de 21-jarige rechtsbuiten van Celtic, maar heeft Sporting Portugal op dit moment de beste papieren om met zijn komst aan de haal te gaan.

Abada heeft er twee seizoenen opzitten in dienst van Celtic. De Israëlische buitenspeler werd in de zomer van 2021 voor ongeveer vier miljoen euro opgepikt bij Maccabi Petah Tikva en maakte vrijwel onmiddellijk impact bij de Schotse grootmacht. In 101 officiële wedstrijden voor Celtic de afgelopen twee seizoenen was hij goed voor 28 doelpunten en 20 assists.

Volgens Sky Sports is de belangstelling van Ajax voor Abada serieus. Trainer Maurice Steijn heeft op de rechtsbuitenpositie de beschikking over anderen Steven Bergwijn en Francisco Conceição, terwijl ook Mohammed Kudus en eventueel Steven Berghuis op die plek uit de voeten zouden kunnen. Bergwijn kende vorig seizoen echter een dramatisch jaar, terwijl Kudus in verband wordt gebracht met een zomers vertrek naar de Premier League.

Bij Sporting Portugal is Abada in beeld als mogelijke opvolger van Marcus Edwards. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van diverse clubs uit de Premier League. Mocht Edwards vertrekken bij de Portugese club, dan schakelt Sporting Portugal door naar Abada. De Scottish Daily Mail meldde in april dat Celtic ongeveer twaalf miljoen euro verlangt voor Abada.