Soufiane Touzani maakt keuze tussen Nederland en Marokko; ICE benoemt wat hem stoort

Als Soufiane Touzani profvoetballer was geweest en de keuze had gehad tussen een interlandloopbaan bij Nederland of een interlandloopbaan bij Marokko, dan zou hij kiezen voor het Noord-Afrikaanse land. Dat zegt de Rotterdamse straatvoetballer in een gesprek met rapper ICE, wiens echte naam Khalid Alterch is.

Alterch maakte voor de NPO een WK-documentaire rondom het nationale elftal van Marokko. Diverse in Nederland geboren voetballers maken deel uit van de Marokkaanse selectie, zoals Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech. Alterch spreekt met Touzani over de voetballoyaliteit van Marokkaans-Nederlandse voetballers. Beiden zouden als zij voor de keuze zouden staan uiteindelijk voor Marokko kiezen, ondanks dat zij werden geboren in Rotterdam. Touzani zou de knoop naar eigen zeggen echter minder gemakkelijk doorhakken dan Alterch.

“Voor sommigen is het makkelijk om een keuze te maken tussen Nederland en Marokko, voor sommigen zou dat heel moeilijk zijn. Ikzelf zou bijvoorbeeld niet blind kunnen zeggen: boem, Marokko. Ik denk dat ik die keuze uiteindelijk wel zou maken, maar ik zou niet over één nacht ijs zeggen: ik ga blind voor Marokko”, legt Touzani uit

Alterch zou naar eigen zeggen wel blind voor Marokko kiezen. De rapper uit zijn ergernis over het feit dat een keuze voor Marokko naar zijn mening tot meer weerstand leidt bij anderen. “Heb je een keuze? Maak de keuze! Ik hoef je inhoudelijke beslissing of overweging niet eens te weten: je hebt gewoon een keuze en die mag je maken van mij. Doe het! Als jij voor Nederland kiest, heb jij mij misschien tegen je. Althans, ik zou het misschien niet leuk vinden. Maar wie ben ik? Ik ben gewoon een individu, ik ben niks. Als jij voor Marokko kiest, krijg jij tegengas van alle kanten. Daar schrik je van. Snap je dat? Dat vind ik een beetje storend”, aldus Alterch