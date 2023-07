Sparta Rotterdam pikt opvolger van gestopte Adil Auassar voor een schijntje op bij AZ

Sparta Rotterdam gaat de selectie voor het nieuwe seizoen versterken met Tijs Velthuis. De talentvolle verdediger komt over van AZ en gaat komende week een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar tekenen op Het Kasteel. Dat nieuws werd zaterdagmiddag gebracht door De Telegraaf.

Sparta was na het vertrek van Adil Auassar op zoek naar een versterking voor het hart van de defensie. De 36-jarige Auassar hing zijn voetbalschoenen onlangs aan de wilgen en is inmiddels als assistent van Henk Fraser werkzaam bij RKC Waalwijk. Velthuis gaat dat gat dus opvullen en is relatief goedkoop voor Sparta. De 21-jarige verdediger kost namelijk een kleine 150.000 euro.

Velthuis speelde jarenlang in de jeugdopleiding van FC Twente, dat hem in de zomer van 2019 verkocht aan AZ. Een serieuze doorbraak zat er bij die club helaas niet in, al debuteerde Velthuis wel in de hoofdmacht van de Alkmaarders. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis 31 wedstrijden voor NAC Breda. Als de Bredanaars waren gepromoveerd hadden ze de optie om Velthuis ook over te nemen van AZ.

De talentvolle Tukker is zeker niet de eerste aanwinst van Sparta. Eerder kwamen Pelle Clement (RKC Waalwijk), Saïd Bakari (RKC Waalwijk), Django Warmerdam (FC Utrecht) en Sergi Rosanas (FC Barcelona) de gelederen al versterken. Daarnaast wordt Koki Saito nog een seizoen gehuurd van Lommel SK. Kevin Strootman staat ook op het verlanglijstje van de Rotterdammers, die hem volgens Voetbal International terug willen halen.