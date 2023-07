'Turkse journalist brengt opvallend gerucht naar buiten over Dusan Tadic; Ajax-aanvoerder bezig met contractontbinding'

De Turkse media zijn al een aantal dagen druk in de weer met Dusan Tadic. Verschillende bronnen, waaronder journalist Gökmen Özcan, melden dat de Ajax-aanvoerder is aangeboden bij Besiktas. Hij weet dat Tadic is aangeboden bij de Turkse grootmacht en de Amsterdammers mee willen werken met een transfer.

De Serviër ligt nog vast tot medio 2024, maar kan volgens de Fanatik-journalist zijn contract ontbinden waardoor hij transfervrij de overstap naar Besiktas kan maken. Het is echter nog maar de vraag hoe geloofwaardig de geruchten zijn. De 34-jarige Tadic heeft namelijk al afspraken gemaakt om na zijn voetbalcarrière een rol te vervullen in de directie of staf van Ajax.

Komende tijd zal duidelijk worden hoe serieus de berichtgeving van Özcan is. In Nederland lijkt men niet bezig te zijn met een eventueel vertrek van Tadic. De Serviër heeft overigens al meerdere keren uitgesproken dat Ajax zijn ‘droomclub’ is.

Tadic was vorig seizoen vaak het mikpunt van kritiek. Meerdere analisten vonden dat de aanvaller, die onder zowel Alfred Schreuder en John Heitinga onomstreden was, maar eens naar de bank moest verhuizen. Desondanks was de oud-speler van onder meer FC Twente en FC Groningen goed voor elf doelpunten en achttien assist in de Eredivisie. Hij werd daarmee de MVP van de gehele competitie.