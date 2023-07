UEFA straft AZ met geldboete en voorwaardelijke straf na onregeldheden tegen West Ham

AZ heeft van de UEFA een flinke straf gekregen na de uit de hand gelopen wedstrijd tegen West Ham United. Op donderdag 18 mei van dit kalenderjaar ging het mis in het AFAS Stadion. De Europese voetbalbond grijpt nu in. AZ moet in ieder geval een flinke geldboete betalen.

In totaal kosten de ongeregeldheden AZ liefst 80.000 euro. Die som is door de UEFA gemaakt na meerdere overtredingen. 50.000 euro is de boete voor de ongeregeldheden, 7.000 omdat er met voorwerpen werd gegooid, vanwege het blokkeren van toegangswegen en 15.000 euro voor het afsteken van vuurwerk door fans. Daarnaast is er ook een voorwaardelijke straf voor de club.

Artikel gaat verder onder video

De fans zullen zich de komende twee jaar goed moeten gedragen. De UEFA heeft namelijk besloten dat er bij soortgelijke ongeregeldheden een wedstrijd geen toeschouwers welkom zijn in het AFAS Stadion. Na de wedstrijd tussen AZ en West Ham in de Conference League ging het mis. Aanhangers van AZ zochten de confrontatie met supporters van de Londenaren elders op de tribune.