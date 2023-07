Vandaag Inside herinnert afscheidnemende Mark Rutte via Twitter aan opvallende uitspraak

Mark Rutte kondigde maandag zijn afscheid van de politiek aan. De demissionair Minister-President vertrekt na de verkiezingen uit de Tweede Kamer en gaat dus andere dingen doen. De afgelopen maanden was Rutte al twee keer te gast bij het bekende televisieprogramma Vandaag Inside.

Op 13 maart verscheen Rutte bij Vandaag Inside. Na afloop kwam hij met presentator Wilfred Genee ook nog in de rubriek 'In de Wandelgangen'. Daar deed hij een opvallende uitspraak. "Als ik aftreed dan kom ik hier aan tafel. Zet maar een vierde stoeltje bij. Dit de huiskamer, dit is hoe mensen thuis ook gesprekken hebben. Ik vind het super leuk", vertelde Rutte over Vandaag Inside.