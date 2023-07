Verbazing groot over wanneer Edson Álvarez en Jorge Sánchez zich bij Ajax moeten melden

Edson Álvarez en Jorge Sánchez hoeven zich voorlopig nog niet te melden bij, zo meldt Reon Boeringa van Voetbal International. Het duo heeft na het winnen van de Gold Cup met Mexico drie weken vakantie gekregen.

Álvarez en Sánchez hoeven zich pas in de week van de competitiestart te melden op De Toekomst. De club verwacht Sánchez wel eerder terug. Hij is van plan op 2 augustus aan te sluiten. Álvarez meldt zich later en mist zodoende bijna de complete voorbereiding. De Amsterdammers beginnen het seizoen op 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Een week later gaat de ploeg van Maurice Steijn op bezoek bij Excelsior, waarna het eerste duel in de voorronde van de Europa League op het programma staat.

Artikel gaat verder onder video

Er wordt door sommige fans verbaasd gereageerd op het nieuws dat Álvarez en Sánchez zich pas zo laat hoeven te melden bij Ajax. Zo wordt er een vergelijking getrokken met Santiago Giménez, die ook met Mexico actief was op de Gold Cup. De spits heeft zich reeds gemeld bij Feyenoord en draait dus in tegenstelling tot Álvarez en Sánchez wel een aanzienlijk deel van de voorbereiding mee.