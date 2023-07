'Ajax heeft afscheidsfilmpjes Tadic al opgenomen, ook vertrek Álvarez stap dichterbij'

De kans lijkt levensgroot aanwezig te zijn dat Dusan Tadic en Edson Álvarez hun laatste wedstrijd voor Ajax inmiddels gespeeld hebben. De Servische aanvoerder is druk doende zijn vertrek uit de Johan Cruijff Arena gestalte te geven, terwijl de Amsterdammers op korte termijn een eerste bod van West Ham United op de Mexicaanse middenvelder kunnen verwachten.

Tadic is de afgelopen dagen lijnrecht tegenover de clubleiding van Ajax, in de persoon van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, komen te staan. Waar de 34-jarige routinier had verwacht en gehoopt dat de club zich deze zomer flink zou versterken om een herhaling van het tegenvallende afgelopen seizoen te voorkomen, houdt de Duitse beleidsbepaler de hand voorlopig op de knip. Het feit dat Tadic tijdens zijn vakantie niet één keer is gebeld door Mislintat schoot hem in het verkeerde keelgat, meldde Mike Verweij al eerder.

Milos Milenovic - Tadic' zaakwaarnemer - is daarom volgens de Telegraaf-journalist druk met Mislintat in gesprek over een vertrek 'door de voordeur', zo schrijft de clubwatcher vrijdagavond. "De gesprekken verlopen in goede harmonie, omdat Mislintat een scenario als bij Daley Blind wil voorkomen", verwijst hij naar het pijnlijke vertrek van Daley Blind, wiens contract afgelopen winter ontbonden werd. Ajax is volgens Verweij niet van plan Tadic gratis de deur uit te laten lopen: "De Amsterdamse club zou het niet meer dan normaal vinden een afkoopsom te ontvangen, omdat de aanvoerder nog tot de zomer van 2024 als speler en tot de zomer van 2027 als (jeugd)trainer vastligt."

Update 19.53 uur: Volgens Verweij bevinden de gesprekken over de ontbinding van het contract van Tadic zich in het laatste stadium. "De filmpjes met Sven Mislintat en Dusan Tadic zijn opgenomen voor AjaxTV", meldt de journalist op Twitter. "Maar laatste details over ontbindingscontract worden momenteel over en weer gemaild. Deal nu heel dichtbij", aldus Verweij.

De filmpjes met Sven Mislintat en Dusan #Tadic zijn opgenomen voor #Ajax-tv. Maar laatste details over ontbindingscontract worden momenteel over en weer gemaild. Deal nu heel dichtbij.https://t.co/pS3Josywct — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 14, 2023

Álvarez

Naast Tadic lijkt ook Edson Álvarez toch echt een transfer te gaan maken. De Mexicaan zag eerder deze zomer een overgang naar Borussia Dortmund (waarmee hij zelf al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt) van tafel verdwijnen omdat de Duitse topclub zich terugtrok. Toch komt het vermoedelijk alsnog tot een transfer, maar dan naar Engeland. Het Algemeen Dagblad schrijft namelijk dat Álvarez bovenaan het lijstje staat van West Ham United, dat op het punt staat om Declan Rice te verkopen aan Arsenal.

Volgens de krant hanteert Ajax een vraagprijs van veertig miljoen euro; toch twee en een half keer minder dan de honderd miljoen die The Hammers voor Rice lijken te gaan vangen. "Inmiddels heeft de Londense club zich ook gemeld voor Álvarez", meldt het AD bovendien. Ajax zou Álvarez hebben toegezegd mee te werken aan een zomers vertrek; die belofte zou zijn gedaan nadat de club afgelopen zomer een overstap naar Chelsea blokkeerde.