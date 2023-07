De voetballerij is vrijdagmiddag geschrokken over het vervelende nieuws wat over Edwin van der Sar naar buiten is gekomen. De voormalig-doelman ligt op de intensive care in een ziekenhuis in Kroatië, nadat hij tijdens zijn vakantie werd getroffen door een hersenbloeding. Inmiddels stromen op sociale media de eerste geschrokken reacties binnen.

Our thoughts are with our former player Edwin van der Sar and his family at this time.



🚨🚨| Edwin van der Sar has been transported to a hospital by helicopter in the afternoon after he suffered a cerebral hemorrhage. He remains there in Intensive Care. [@MikeVerweij]



On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



