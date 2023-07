'Wie je ook spreekt binnen Ajax, ze worden helemaal gek van Mislintat en Hendriks'

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat en Chief Sports Officer Maurits Hendriks maken zich niet populair bij Ajax, meldt clubwatcher Mike Verweij in de Kick Off podcast van De Telegraaf. De Duitser breekt op meerdere manieren opzichtig met het beleid van zijn voorganger Marc Overmars, schetst de clubwatcher.

"Wie je ook spreekt binnen Ajax, ze worden helemaal gek van alle Powerpoint-presentaties van Mislintat en Hendriks", onthult de journalist. Daarnaast laat Mislintat zijn gezicht veelvuldig zien op het trainingsveld: "Er is een cultuurtje waarin die twee alles bepalen binnen de club, en dat is de voetballers een doorn in het oog."

Artikel gaat verder onder video

De aanwezigheid van de Duitser bij de oefensessies valt dus verkeerd en is niet te vergelijken met de manier waarop zijn voorganger de positie invulde. "Als je opeens Mislintat als directeur voetbalzaken op het trainingsveld ziet staan, Marc Overmars is nooit in de buurt van het veld geweest. Die stond meters verderop met een kopje koffie", zegt Verweij. De nieuwe trainer Maurice Steijn zou daar geen problemen mee hebben, in tegenstelling tot zijn voorganger, vermoedt Verweij: "Dit is misschien wel de reden dat John Heitinga weggestuurd is, die had dit niet gepikt."

De komst van de in de top onervaren Steijn zou in dat verhaal passen, denkt Verweij. "Als je zo'n kans krijgt als trainer van Sparta bij Ajax, dan ga je niet gelijk tegen Mislintat en Hendriks in." Over de nieuwe oefenmeester niets dan goeds overigens, aldus Verweij: "Ontzettend aardige kerel. Je hoort echt hele leuke en goede verhalen over hem en hij moet echt een eerlijke kans krijgen om zich te bewijzen."