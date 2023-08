Ajax-aanwinst Carlos Forbs wijst in eerste interview naar Xavi Simons

Carlos Forbs heeft zin om aan de slag te gaan bij Ajax. De aanvaller heeft zin om zijn landgenoot Francisco Conceição te leren kennen en kent de Eredivisie ook van bijvoorbeeld Xavi Simons.

"Toen ze mij vertelden dat Ajax me wilde hebben, was ik in Portugal. Ze vertelden me dat ze interesse in mij hadden en vertelden over het project en hoe ik in het team zou passen. Dat is wat je als speler wilt horen. Ik zag het als de juiste stap voor mij", vertelt Forbs, ook bekend als Carlos Borges in een eerste reactie aan Ajax TV.

Wat weet Forbs van de Eredivisie? "Het is een goede competitie voor jonge spelers, die veel kansen krijgen. Ik ben fan van de Nederlandse competitie. Daarom heb ik ervoor gekozen. Spelers als Xavi Simons hebben het ver geschopt in deze competitie", geeft hij aan.

Forbs hoopt dat Conceição hem een beetje onder zijn hoede kan nemen in de Johan Cruijff ArenA. "Ik heb nooit met hem gespeeld, maar ik heb zijn naam vaak gehoord. Hopelijk kunnen we het goed met elkaar vinden en kan hij me helpen. Ik heb nog niet met hem gesproken, maar hopelijk gebeurt dat snel."