'Ajax dichtst bij komst getalenteerde verdedigende middenvelder'

Ajax is volgens de Argentijnse journalist César Luis Merlo dichtbij de komst van verdedigende middenvelder Óscar Zambrano (19). De Ecuadoraanse jeugdinternational zou moeten overkomen van Liga de Quito uit zijn vaderland.

Zambrano is geen onbekende in Amsterdam. De speler liep in februari 2022 al eens stage bij Ajax, maar keerde destijds huiswaarts zonder een definitieve overstap te maken. Inmiddels zou de recordkampioen van Nederland in onderhandeling zijn met Zambrano's huidige werkgever. Daarbij heeft Ajax concurrentie van twee andere, niet bij naam genoemde Europese clubs, zo weet Merlo. Van de drie geïnteresseerde partijen zou Ajax 'de meeste progressie' hebben geboekt in de gesprekken met Liga de Quito, zo schrijft Merlo op X.

Inmiddels maakt Zambrano bijna twee jaar deel uit van de eerste selectie van de Ecuadoraanse topclub. Daarnaast is hij een vaste waarde in de Onder-20 van Ecuador, waarmee hij in het voorjaar deelnam aan het WK Onder-20. Daarin werd Ecuador in de achtste finale uitgeschakeld door de leeftijdgenoten uit Zuid-Korea. Zambrano stond in alle vier de gespeelde duels 90 minuten op het veld.

In Amsterdam zou Zambrano in beeld kunnen zijn om op termijn de opvolger te worden van Edson Álvarez, die deze zomer naar West Ham United verkaste. In de huidige selectie van Maurice Steijn zouden onder meer Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en de talentvolle Silvano Vos op de positie van Zambrano kunnen spelen.