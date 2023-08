Ajax en Brighton bereiken akkoord over recordtransfer Mohammed Kudus

Ajax heeft een principe-akkoord bereikt met Brighton & Hove Albion over de transfer van Mohammed Kudus, zo meldt The Athletic. Als de deal doorgaat, vangen de Amsterdammers veertig miljoen euro. Niet eerder betaalde de Engelse club zo veel geld voor een speler. Kudus is persoonlijk nog niet rond met Brighton, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.

Zo komt er na drie seizoenen waarschijnlijk een einde aan de samenwerking tussen Ajax en Kudus. De middenvelder annex aanvaller ligt weliswaar nog tot de zomer van 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe uitdaging. De Premier League ziet hij naar verluidt als ideale bestemming. Naast Brighton werden de afgelopen maanden ook Arsenal en Chelsea genoemd als geïnteresseerde clubs.

Het nakende vertrek van Kudus betekent slecht nieuws voor Maurice Steijn, die de ene na de andere sterkhouder ziet vertrekken. Jurriën Timber vertrok voor minimaal veertig miljoen euro naar Arsenal, Dusan Tadic maakte de transfervrije overstap naar Fenerbahçe en Edson Álvarez staat op het punt om voor dertig miljoen euro naar West Ham United te transfereren. Ajax nam daarnaast afscheid van Calvin Bassey (voor 22,5 miljoen euro naar Fulham), terwijl Mohamed Daramy dicht bij een transfer naar Burnley is.

Met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj en Carlos Borges werden tot nu toe vier spelers door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald. De directeur voetbalzaken wacht nog een aantal drukke weken, want de selectie is vlak voor de start van het Eredivisie-seizoen nog lang niet compleet. Nu Kudus lijkt te vertrekken, is er nog meer werk te verzetten voor Mislintat.