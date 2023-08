Ajax-fans spreken massaal schande over één beslissing van Maurice Steijn in opstelling

Ajax begint donderdagavond met drie nieuwe namen aan het eerste duel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Anass Salah-Eddine, Branco van den Boomen en Carlos Forbs verdwijnen ten opzichte van het competitieduel van afgelopen weekend met Excelsior (2-2) naar de reservebank ten faveure van Owen Wijndal, Kenneth Taylor en Steven Berghuis. De reservebeurt van Van den Boomen verbaast veel fans van de Amsterdammers.

De wedstrijd tussen Ludogorets en Ajax is te volgen in ons liveverslag.

Van den Boomen werd afgelopen zomer door Ajax opgepikt bij Toulouse en leek al vroeg in het seizoen onomstreden op het middenveld van trainer Maurice Steijn. Hij maakte in de voorbereiding indruk centraal op het middenveld en was basisspeler in de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen, tegen respectievelijk Heracles Almelo (4-1 zege) en Excelsior (2-2).

Van den Boomen speelde afgelopen zondag tegen Excelsior echter een zwakke wedstrijd en en werd al vroeg in de tweede helft, bij een 2-1 achterstand, naar de kant gehaald voor Taylor. Met laatstgenoemde binnen de lijnen wist Ajax in het laatste halfuur toch nog een remise uit het vuur te slepen. Dat Taylor vanavond in Bulgarije echter de voorkeur krijgt boven Van den Boomen in de basiself, leidt onder Ajacieden op social media tot grote verbazing.

Op X, het nieuwe Twitter, regent het negatieve reacties over met name de beslissing van Steijn om Van den Boomen te passeren. “Hoe kun je Van den Boomen op de bank zetten en Taylor erin zetten?”, vraagt een fan zich af onder de post van Ajax waarin de opstelling van vanavond wordt aangekondigd. “Waar is Branco?”, vraagt een ander zich af. Een ander uit zijn verbazing over het feit dat Van den Boomen reserve is ‘na één slechte helft’.

"Ik denk we deze wedstrijd beter in balans zijn met Kenneth op het middenveld, zeker omdat Ludogorets met twee tienen speelt. Branco was teleurgesteld, maar begreep mijn uitleg", lichtte Steijn de veelbesproken beslissing toe voor de camera van RTL 7.

