Ajax moest diep in de buidel tasten voor Hedwiges Maduro, Aad de Mos noemt bedrag: ‘Hij zit echt in de buurt hoor’

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax beleeft een drukke periode in Amsterdam. Die begon al in juni, toen hij een nieuwe technische staf moest samenstellen. De Duitser verbaasde opzien door Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. Mislintat haalde vervolgens ook Hedwiges Maduro naar de Johan Cruijff ArenA. De rechterhand van Steijn, vorig seizoen nog assistent bij Almere City, moest wel wat kosten. Volgens Aad de Mos ging de ‘transfersom’ richting de één miljoen euro.

Maduro promoveerde een paar maanden geleden als assistent van Alex Pastoor met Almere City naar de Eredivisie. De club uit Flevoland ging er op dat moment vanuit dat het samen met de oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla aan het avontuur op het hoogste niveau zou beginnen. “Toen Ajax belde dacht ik nog dat we een vertrek konden voorkomen”, vertelde algemeen directeur John Bes zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Ja, op dat moment dacht ik dat echt. We waren in eerste instantie van plan om hem aan zijn contract te houden.”

De eerste berichten over de interesse van Ajax in Maduro kwamen op een opvallend moment naar buiten. Almere City had zich net ten koste van FC Emmen verzekerd van een plekje in de Eredivisie toen ESPN meldde dat de Amsterdammers Maduro wilden strikken als assistent van Steijn. Bij Bes was de interesse uit de hoofdstad al bekend. “Dat bericht kwam tussen de finalewedstrijden door. Dat wist Hedwiges niet, maar ik had hem er wel over geïnformeerd dat er interesse was en er een bieding zou komen.” Bes was er alles aan gelegen Maduro in Almere te houden. “Hedwiges was gewoon heel erg belangrijk voor ons. We waren dan ook echt voornemens om hem te houden. Bovendien ging ik er ook wel vanuit dat hij dat zelf zou willen, want we hadden het jaar ervoor bewust voor twee jaar gekozen.”

Het werd na de promotie van Almere City naar de Eredivisie echter snel duidelijk dat Maduro de stap naar Ajax wilde maken. “Ik ging er op dat moment vanuit dat we ons aan ons plan zouden houden, maar het is iets anders geworden. Dat kan én mag ook zeker in het geval van Hedwiges. Hij is ontzettend belangrijk voor ons geweest. Hij heeft niet alleen gedaan wat hij moest doen, maar veel meer dan dat. Hij heeft ’s ochtends om 8.00 uur als assistent bij de Onder-14 gestaan. We zijn hem heel dankbaar”, aldus Bes. De algemeen directeur liet Maduro echter niet voor een appel en een ei gaan. “Ik wilde in eerste instantie sowieso geen enkel aanbod accepteren. Mijn verwachting was op dat moment dat Hedwiges bij ons zou blijven. Pas in de weken na de play-offs is het balletje gaan rollen.”

Volgens Bes kan Maduro zomaar de ‘duurste assistent’ ooit in Nederland zijn geweest. De algemeen directeur van Almere City laat zich niet uit over specifieke bedragen, maar De Mos oppert te weten hoeveel Ajax heeft betaald voor de assistent. “Ik weet dat ze 600.000 euro hebben gekregen”, aldus De Mos. Volgens Bes zit hij daarmee ‘echt in de buurt’.