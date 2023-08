'Ajax neemt snel afscheid van Jorge Sánchez en heeft opvolger al op het oog'

Ajax hoopt Anton Gaaei deze zomer nog toe te kunnen voegen aan de selectie. De Amsterdammers zijn momenteel druk bezig om Jorge Sánchez naar de uitgang te dirigeren. Zodra dat gelukt is, zal technisch directeur Sven Mislintat naar verluidt vol voor Gaaei gaan.

Eerder werd door de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano al gemeld dat Sánchez hard op weg is naar FC Porto. Die club gaat hem huren met een optie tot koop. Inmiddels weet Voetbal International dat die optie verplicht wordt als Sánchez een bepaald aantal wedstrijden speelt. Sánchez werd vorig jaar zomer voor vijf miljoen euro gekocht door Ajax, maar de international van Mexico heeft nooit kunnen overtuigen in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Mislintat hoopt dat Gaaei dat wel kan gaan doen. De twintigjarige rechtsback is de eerste optie om het vertrek van Sánchez op te vangen. Gaaei ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij zijn werkgever Viborg FF. Hij moet de strijd aangaan met Devyne Rensch, die vorig seizoen regelmatig eerste keus was voor de rechtsbackpositie. Gaaei is zelf al een tijdje op de hoogte van de belangstelling van Ajax. De rechtspoot komt uit de jeugd van Viborg.