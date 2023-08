Ajax probeert Nicolás Tagliafico terug te halen naar Amsterdam

Ajax maakt werk van de terugkeer van Nicolás Tagliafico, zo maakt De Telegraaf maandagmorgen bekend. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft reeds contact opgenomen met het management van de dertigjarige linksback. Tagliafico ziet het wel zitten om zijn comeback in de Johan Cruijff ArenA te maken.

Tagliafico streek in januari 2018 neer bij Ajax en maakte in de zomer van 2022 de overstap naar Olympique Lyonnais. In Amsterdamse dienst groeide hij al snel uit tot publiekslieveling. In totaal speelde hij 169 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij zestien doelpunten maakte en 23 assists leverde. Bij Lyon speelde Tagliafico vorig seizoen zo'n beetje alles.

Artikel gaat verder onder video

YouTube: De opvallendste Eredivisie shirts ‘Ik wil meteen naar de fanshop van Ajax’

De Amsterdamse interesse in Tagliafico kan niet los worden gezien van de onvrede van Maurice Steijn over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Beide spelers voldoen vooralsnog niet aan de verwachtingen van de trainer van Ajax. Lukt het Mislintat niet om Tagliafico terug te halen, dan geldt Gaston Avila van Antwerp als alternatief. De 21-jarige linksback heeft een prijskaartje van twaalf miljoen euro om zijn nek hangen.

Avila geldt in de Johan Cruijff ArenA ook als eventuele back-up voor Hiroki Ito, daar hij ook als linker centrale verdediger uit de voeten kan. Ajax probeert de 24-jarige Ito al langere tijd over te nemen van VfB Stuttgart, maar zowel het eerste als tweede bod werd resoluut van tafel geveegd door de Duitsers. Op het derde bod heeft Ajax nog geen reactie gekregen.