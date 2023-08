Ajax slaat uitgaande dubbelslag: Mislintat haalt bijna 60 (!) miljoen euro op

Ajax heeft de uitgaande transfer van Edson Alvarez donderdagmiddag officieel naar buiten gebracht. De Mexicaanse middenvelder gaat voor 38 miljoen naar West Ham United. Het aanstaande vertrek van Mohamed Daramy laat ook niet lang meer op zich wachten, want Fabrizio Romano kwam met het nieuws dat er een akkoord is bereikt tussen Stade Reims en de Amsterdammers voor zeventien miljoen euro. Daarmee komt er bijna zestig miljoen euro in het laatje van Ajax.

In het transferbericht van de Amsterdammers maakt de club melding van een bedrag van omgerekende ongeveer 38 miljoen euro en dat kan zelfs nog oplopen tot 41 miljoen euro, meldt Ajax. In totaal kwam Alvarez tot 147 officiële wedstrijden in het eerste team van Ajax, met wie hij twee keer kampioen van Nederland (2021 en 2022) werd en één keer beslag legde op de KNVB Beker (2021). In Londen tekent hij een contract tot en met 2028 bij de regerend winnaar van de Conference League.

Dat Alvarez zou vertrekken lag al enige tijd in de lijn der verwacht. Door vakantie was hij vooralsnog afwezig bij de selectie van Maurice Steijn, maar er waren al maandenlang verschillende geruchten. Deze week zou hij weer aansluiten bij Ajax, maar toen hij terugkeerde van vakantie, had Ajax net een akkoord gesloten met The Hammers, waardoor hij zich niet meer hoefde te melden in de Johan Cruijff Arena. Mislintat verkocht eerder Jurriën Timber voor veertig miljoen euro aan Arsenal en deed ook Calvin Bassey voor een fraai bedrag weg aan Fulham. De teller staat daardoor al op ruim honderd miljoen euro aan inkomende transfersommen.

Daar komt spoedig nog meer bij, want volgens transferspecialist Romano heeft Ajax dus een akkoord gesloten met de verkoop van Daramy. De buitenspeler hoeft alleen nog een persoonlijk akkoord te bereiken met de Franse club, alvorens ook die deal afgerond kan worden. Ook rond Mohamed Kudus loopt er nog wat: hij zou eventueel voor veertig miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrekken. Of Mislintat daarmee al zijn uitgaande transfers heeft gedaan bij Ajax, is niet bekend. Wel heeft hij dus al voor behoorlijke inkomende transfersommen gezorgd in Amsterdam.

4 Edson. 4 Mexico. 4 the Future. pic.twitter.com/JDmdA0PCvp — AFC Ajax (@AFCAjax) August 10, 2023