Ajax-supporters reageren (bijna) allemaal hetzelfde onder bericht Fabrizio Romano

Ajax heeft een zeer lucratief dagje achter de rug. De Amsterdammers verkochten Edson Álvarez voor maximaal 41 miljoen euro aan West Ham United en Mohamed Daramy bereikte een persoonlijk akkoord met Reims, dat liefst zeventien miljoen euro betaalt voor de Deense aanvaller. Ajax-fans kunnen het bijna niet geloven dat Sven Mislintat het voor elkaar krijgt om Daramy met winst én een doorverkooppercentage van de hand te doen.

Daramy leek in eerste instantie op weg naar Burnley, maar Reims kaapt de aanvaller weg voor de neus van de Premier League-club. De Fransen hebben bijna twintig miljoen euro over voor de aanvaller die slechts zestien keer in actie kwam voor de hoofdmacht van Ajax. De Amsterdammers telden twee zomers geleden twaalf miljoen euro neer voor zijn komst, maar een basisplaats heeft er geen moment ingezeten. Daramy werd vorig seizoen al verhuurd aan FC Kopenhagen en staat nu dus op het punt definitief te verkassen naar Frankrijk.

Wie op Twitter het bericht van Fabrizio Romano over de overeenstemming tussen Reims en Daramy opent en de reacties leest, ziet dat de Ajax-supporters over het algemeen dezelfde mening delen. Zij hadden bij de start, maar ook gedurende de voorbereiding niet durven dromen dat Daramy liefst zeventien miljoen euro zou opleveren. Vijf miljoen euro meer dan Ajax in 2021 voor hem betaalde. “Sven is echt geen koekenbakker dames en heren”, schrijft een twitteraar over de aanstaande deal van directeur voetbalzaken Mislintat. “Mocht je nog iets willen verkopen, vraag Sven the Man! Zelfs het meest afgedankte spul gaat voor de hoofdprijs de deur uit”, zegt een ander.

Het miljoenenbod vanuit Frankrijk zorgt dus vooral voor verbazing, maar niet bij iedereen. “Reims betaalt dit lekkere bedrag natuurlijk niet voor wat ze gezien hebben bij Ajax, maar voor wat hij heeft laten zien bij Kopenhagen”, stelt Jan Verdonk van de Pantelic Podcast. “Daar erg interessant voor een club als Reims. Denk ook niet dat ze er spijt van gaan krijgen.”