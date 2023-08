Fabrizio Romano: Mohamed Daramy bereikt akkoord, Ajax kan opnieuw miljoenen bijschrijven

In navolging van Jurriën Timber, Calvin Bassey en Edson Álvarez vertrekt ook Mohamed Daramy voor een miljoenenbedrag bij Ajax. De Amsterdammers namen de Deense vleugelspeler in de zomer van 2021 voor twaalf miljoen euro over van FC Kopenhagen, maar hij slaagde er niet in een basisplaats af te dwingen. Ajax ontvangt van Reims desondanks zeventien miljoen euro voor Daramy, die inmiddels zelf ook akkoord is over een transfer naar Frankrijk.

Daramy was twee zomers geleden in eerste instantie hard op weg naar Club Brugge, maar Ajax slaagde erin hem voor de neus van de Belgische topclub weg te kapen. De Amsterdammers tastten diep in de buidel voor het toenmalig talent van FC Kopenhagen: voor twaalf miljoen euro kwam hij naar de Johan Cruijff ArenA. Daramy beleefde met een treffer in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur een geslaagd thuisdebuut, maar dat bleek helaas voor Ajax en de aanvaller niet het startsein voor een succesvolle periode.

Daramy werd in het afgelopen seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen. In zijn thuisland bloeide hij weer op. Hij hoopte, zeker na het vertrek van Dusan Tadic naar Fenerbahçe, op een nieuwe kans bij Ajax. Daramy verscheen in de voorbereiding regelmatig binnen de lijnen, maar een onbetwiste indruk achterlaten deed hij niet. Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax inmiddels gespeeld. De Deen leek in eerste instantie op weg naar Burnley, maar Reims steekt daar een stokje voor. De Fransen bereikten al een akkoord met Ajax over een transfersom van zeventien miljoen euro (inclusief bonussen). Volgens Fabrizio Romano hebben ze nu ook een persoonlijk akkoord met Daramy zelf.

De Deense aanvaller droeg uiteindelijk zestien keer het shirt van Ajax. Hij scoorde drie keer en verzorgde evenveel assists. Voor Jong Ajax was hij in negen wedstrijden goed voor één doelpunt en vijf assists. Reims eindigde vorig seizoen op een elfde plek in de Ligue 1.