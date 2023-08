Angela de Jong doet constatering na eerste week Vandaag Inside: 'Gekaapt'

Vandaag Inside is deze week bezig aan de eerste week van het nieuwe seizoen. Voor de televisierecensente Angela de Jong reden om af te stemmen op SBS 6, maar kwam tot een opmerkelijke conclusie. “Het rebelse Vandaag Inside is deze week gekaapt door een stelletje ouwe wijven.”

Dat schrijft ze in haar column in het Algemeen Dagblad. Daarmee doelt ze op het feit dat in elke uitzending van VI de vorige aflevering van B&B vol liefde uitgebreid wordt behandeld door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. “Het is dat ze van een concurrerende zender zijn, anders zou ik RTL dringend adviseren om bij een volgend seizoen van B&B vol liefde de heren van Vandaag Inside in te roosteren voor een dagelijks napraatprogramma”, begint De Jong, zelf ook weleens te gast bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

“Ik merk dat ik deze week elke avond reikhalzend uitkijk naar het moment dat Wilfred Genee in een opzichtig bruggetje de term ‘tantra’ of de naam ‘Alexandra’ laat vallen en Gijp en Derksen tien minuutjes los mogen”, schrijft de journaliste. “Het gaat natuurlijk wel op zijn VI’s. Walter is steevast ‘het tantramannetje’, zijn logee Alexandra ‘een pleuriswijf dat zichzelf schromelijk overschat’ en Petri is ‘de mevrouw in het groene pakje bij wie je als man geen flikker te vertellen hebt’. Niet voor tere zieltjes dus.”

De Jong merkt op dat het zeker niet gespeeld is van de mannen. “Niet onbelangrijk, hun interesse is niet gespeeld. Ze zitten zich écht op te winden voor de tv en hebben het er achter de schermen óók over.” Dat bleek in de uitzending, toen Johan Derksen vertelde dat hij het met visagiste Wieke had besproken. “Of de deelnemers van B&B vol liefde zo blij mee zijn met de aandacht en het onverbloemde commentaar van Gijp en Derksen, waag ik te betwijfelen. Maar reken maar dat Frans Timmermans er dolgelukkig mee is.”