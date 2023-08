Arne Slot moet Cyriel Dessers teleurstellen: 'Ik heb de wedstrijd niet gezien'

Arne Slot moet in alle eerlijkheid bekennen dat hij de ontmoeting tussen Rangers FC en PSV in de play-offs voor de Champions League niet heeft gezien. Daarmee moet hij Cyriel Dessers teleurstellen. De oud-spits van Feyenoord, die deze zomer de overstap maakte naar Rangers FC en dinsdagavond een basisplaats had tegen PSV, zei na afloop van het heenduel in Glasgow dat hij hoopte dat Slot met ‘trots’ had gekeken naar het eerste doelpunt van de Schotten.

In Nederland ging het vooral over de fout die Ibrahim Sangaré maakte in de aanloop naar de openingstreffer van Rangers FC. De Ivoriaanse middenvelder van PSV sloeg aan het pingelen vlak voor zijn eigen zestienmetergebied, liet zich de bal ontfutselen en moest dat uiteindelijk bekopen met de 1-0. Dessers keek er na het laatste fluitsignaal met een andere blik naar. “Twee assists, die tweede was duidelijk mooier. Al kan ik van de eerste ook wel genieten: negatief pressen, dat is iets waar oud-trainer Slot mij veel op heeft gewezen en waar ik stappen in heb gezet. Als ik zie wat het vandaag oplevert, hoop ik dat ook met een beetje trots naar de wedstrijd heeft gekeken”, zei de Belg dinsdag voor de camera van RTL.

Maar Slot liet de ontmoeting tussen Rangers en PSV dus aan zich voorbijgaan. De keuzeheer van Feyenoord werd vrijdagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van de komende thuiswedstrijd tegen Almere City gevraagd naar de teksten van Dessers, maar had in eerste instantie geen idee waarover het ging. Pas toen de journalist uitleg gaf bij zijn vraag, ging er een belletje rinkelen bij Slot. “Ik heb de wedstrijd niet gezien om eerlijk te zijn”, zei Slot met een lach. “Ik vind het wel leuk om te horen. Ik had het volgens mij op een website voorbij zien komen dat hij dat zei. Ik vind het altijd leuk als spelers waarmee je gewerkt hebt iets over je zeggen en als ze zelfs zeggen dat ze iets van je geleerd hebben, dan is dat ook leuk om te horen.”

Een soortgelijke situatie deed zich vrijdag voor op het trainingsveld van Feyenoord. “Walemark kwam naar me toe en die moest van Seba (Sebastian Szymánski) zeggen dat hij met zijn rechterbeen heeft gescoord. Ik zei altijd tegen Seba dat hij helemaal niets met rechts kon en dat hij daar veel harder aan moest werken”, vertelde Slot. Het optreden van Szymánski namens Fenerbahçe tegen FC Twente deed Slot wel realiseren dat hij de Pool er graag bij had gehad. De komst van Szymánski, vorig seizoen gehuurd door Feyenoord, was echter niet realistisch. “De meeste mensen vergeten dat het salaris gewoon niet haalbaar is voor ons. Mochten wij in sommige gevallen aan een transfersom voldoen, dan staat die hoge transfersom ook gelijk aan een bepaald salaris. Dat zijn de salarissen die wij bij deze club niet betalen.”