AZ-supporters in de ban van nieuwste speelster: 'Hoe duur is een seizoenkaart?'

AZ heeft de selectie van de vrouwenploeg versterkt met Isa Dekker. De aanvaller komt transfervrij over van AA Gent en tekent een contract tot medio 2024, met een optie voor een extra jaar. Haar komst leidt tot de nodige reacties van AZ-supporters.

"Toch maar die seizoenkaart halen, denk ik", zo klinkt het bijvoorbeeld in de reacties op Instagram. Een ander deelt het sentiment: "Hoe duur is een seizoenkaart?" Of: "Ik word voor AZ."

Artikel gaat verder onder video

Dekker, twintig jaar oud, verliet in 2022 Ajax voor AA Gent. Daar is ze inmiddels dus weer vertrokken. Trainer Jorn Van Ginderdeuren liet vorige maand al weten Dekker te zullen missen. "Isa is recht voor de raap, dat zorgde voor Nederlands karakter in de kleedkamer. Intrinsiek heeft ze bijzondere kwaliteiten, maar door heimwee was het soms moeilijk om deze ten volle tot uiting te laten komen. We zijn er zeker van dat Isa haar potentieel in de toekomst nog zal benutten."

Dekker wilde dus graag terugkeren naar Nederland. Ze maakte vorige maand nog niet bekend waar ze naartoe zou gaan. “Ik had het erg naar mijn zin in Gent maar ik miste Nederland toch net te veel. Ik kom zeker nog een paar keer terug naar Gent, maar dan om de ploeg als supporter aan de zege te helpen", zei ze wel.