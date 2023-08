Bart Nieuwkoop laat team in de steek: 'Hij speelde een aardige wedstrijd, alleen was dit niet slim'

Karim El Ahmadi is van mening dat Bart Nieuwkoop terecht met rood van het veld is gestuurd in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. De vleugelverdediger keerde eerder deze week na twee succesvolle seizoenen in België terug in Rotterdam en begon zondagmiddag meteen in de basis, maar mocht al na 24 minuten naar de kleedkamer.

Nieuwkoop maakte halverwege de eerste helft een ongelukkige, maar harde overtreding op Fortuna Sittard-aanvaller Iñigo Cordoba. Scheidsrechter Rob Dieperink liet Nieuwkoop er eerst nog met een gele kaart vanaf komen, maar besloot na advies van de VAR en het bekijken van de beelden alsnog de rode kaart te trekken. “Ja, het was wel een terechte rode kaart. Ik denk niet dat hij het bewust doet, maar hij zit gewoon helemaal mis daar”, zei El Ahmadi in de rust op ESPN.

“Hij raakte hem gewoon goed en kan hem gewoon zwaar blesseren daar. Het was niet bewust denk ik, maar ook niet slim”, stelt de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord. El Ahmadi denkt echter dat iedereen dit kan overkomen en wil daarom niet al te hard zijn voor Nieuwkoop. “Dit kan iedereen wel gebeuren. Het gebeurt hem nu. Ik vond hem eerlijk gezegd in het begin nog wel betrokken bij gevaarlijke momenten. Hij speelde een aardige wedstrijd, alleen was dit niet slim. Aanvallend speelde hij gewoon een goede wedstrijd, maar je laat je team wel een beetje in de steek. Daar moet hij dus voorzichtiger in zijn.”

