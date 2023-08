'Feyenoord verrast en lijkt met terugkeer Bart Nieuwkoop in te spelen op mogelijke vertrek Lutsharel Geertruida'

Feyenoord gaat zich versterken met Bart Nieuwkoop. De rechtsback, die twee jaar geleden (transfervrij) naar Union Sint-Gillis vertrok, bewandelt de tegenovergestelde route terug naar Rotterdam. De kampioen van het afgelopen Eredivisieseizoen gaat een afkoopsom betalen aan de Belgische subtopper.

Met dat verrassende nieuws kwam Voetbal International woensdagmiddag naar buiten. Nieuwkoop kon zich in Rotterdam nooit ontpoppen tot vaste waarde, maar kende in België twee meer dan uitstekende jaren. Union SG plukte de rechtsback weg bij Feyenoord, nadat het was gepromoveerd naar het hoogste niveau. De club slaagde er direct in om zich te mengen in de Belgische titelstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Arne Slot ziet de komst van Nieuwkoop naar verluidt wel zitten. Op dit moment beschikt Feyenoord over Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen als spelers die op de rechtachterpositie uit de voeten kunnen. De eerstgenoemde gaat echter spoedig tekenen bij RB Leipzig, waardoor Feyenoord al op zoek ging naar een concurrent voor Pedersen. Volgens VI ziet nieuwkoop een terugkeer naar De Kuip wel zitten.

Nieuwkoop werd in 2017 kampioen bij Feyenoord, de club waar hij uiteindelijk zes jaar speelde. Tussendoor verhuurden de Rotterdammers hem nog een half jaar aan Willem II. Naast Union, kon Nieuwkoop destijds ook verkassen naar Dinamo Moskou.