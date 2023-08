Beschamende statistiek van Erik ten Hag wordt massaal verspreid na verlies Man United

Manchester United liep zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur tegen de eerste nederlaag dit seizoen in de Premier League aan. Het elftal van trainer Erik ten Hag verloor met 2-0 in Londen. Na afloop wordt een belabberde statistiek van Ten Hag en United verspreid in de Engelse media en op social media.

Criticasters van Ten Hag en United merken op dat de grootmacht uit Manchester het zaterdag opnieuw niet liet zien in een grote uitwedstrijd. Vorig seizoen was dat ook al een groot probleem: de acht uitwedstrijden tegen de ploegen uit de top negen van de Premier League leverden toen slechts één punt op.

United verloor vorig seizoen in competitieverband uit bij Brentford (4-0), Manchester City (6-3), Aston Villa (3-1), Arsenal (3-2), Liverpool (7-0), Newcastle United (2-0) en Brighton & Hove Albion (1-0); alleen het uitduel met Tottenham Hotspur leverde een enigszins acceptabel resultaat op (2-2). Zaterdagavond ging het voor Ten Hag en United dus opnieuw mis in een grote uitwedstrijd.