Beslag gelegd op woning Ihattaren: 'Ajax zei dat ze beslag konden leggen op zijn salaris'

Twee deurwaarders hebben beslag gelegd op de woning van Mohamed Ihattaren in Vleuten, zo meldt De Telegraaf. Dat gebeurde in opdracht van waterschap de Dommel en meubelbedrijf Sucasa uit Amsterdam. Ihattaren heeft volgens het Kadaster een schuld van iets meer dan 5000 euro.

Ihattaren zou ondanks meerdere herinneringen, appjes en telefoontjes een op maat gemaakte eettafel nooit hebben betaald, zo zegteigenaar Vural Bilgili van meubelbedrijf Sucasa. Mocht hij de rekeningen niet betalen, dan volgt gedwongen verkoop van de woning. De woning staat overigens al te koop. Ihattaren verlaagde vorige week de vraagprijs naar 850.000 euro, terwijl hij vorig jaar zelf 962.500 euro betaalde voor het optrekje.

"In 2021 heeft hij bij ons meubels gekocht voor zijn moeder. Een deel heeft hij betaald, maar de eettafel ter waarde van 2800 euro niet", stelt Bilgili. "Hij maakt er een bende van en zo ga je niet met elkaar om." Bilgili mailde ook met toenmalig Ajax-directeur Edwin van der Sar en naar Ajax zelf. "Ajax zei dat ze beslag zouden kunnen leggen op zijn salaris, maar daarna heb ik nooit meer iets van hen gehoord."

"Ihattaren zei zelf nog het geld contant te komen brengen, maar later reageerde hij niet meer op mijn berichten en heeft hij mij zelfs geblokkeerd. Ook zijn broers, die erbij waren toen hij de meubels voor zijn moeder kocht, zeggen niets meer met hem te maken te hebben."

Onlangs diende al een rechtszaak bij de kantonrechter in Midden-Nederland or de niet-betaalde rekening. Ihattaren was niet aanwezig en reageerde niet op de rechtbank, zo blijkt uit het vonnis van 15 maart. "De rechter heeft mij gelijk gegeven. We hebben eerst geprobeerd beslag te leggen op twee auto’s van hem, maar die waren geleased of gehuurd. Toen werd het zijn woning waar we beslag op hebben gelegd", aldus Bilgili.

Ihattaren bereikte dinsdag een akkoord met Samsunspor over een vierjarig contract.

