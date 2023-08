Derksen heeft een favorietje op tv: 'De enige in Nederland die lacht om mijn grappen'

Johan Derksen heeft genoten van de programma’s die Vandaag Inside hebben vervangen. De eerste weken waren Marcel en Gijs te zien, die op zijn verzoek tijdelijk naar SBS 6 werden gehaald en uiteindelijk goede kijkcijfer scoorde. Ook De Oranjezomer kan de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International wel bekoren. “Het is een ontzettend leuk programma”, stelt Derksen, vaste kijker van de talkshow, in het begin van de video (zie onder). Ook presentatrice Hélène Hendriks krijgt de complimenten van Derksen, die stelt dat Rutger Castricum de 'enige in Nederland is' die lacht om zijn grappen. "Een favorietje van mij, hé."