Derksen maakt heel Ajax met de grond gelijk en wijst alvast de landskampioen aan

Johan Derksen voorspelt een rampzalig seizoen voor Ajax. De tv-analist is allerminst te spreken over de directie en bestuursleden bij Ajax, die hij wegzet als lichtgewichten. Volgens Derksen wordt trainer Maurice Steijn de dupe van het beleid bij Ajax.

Vrijdag staan PSV en Feyenoord tegenover elkaar in de Johan Cruijff Schaal en naar de verwachting van Derksen zullen zij ook de titelstrijd onderling uitvechten. "Ajax kunnen we vergeten dit jaar", zegt hij in een video-item van Vandaag Inside. Als Derksen uiteindelijk wordt gevraagd wie kampioen wordt, wijst hij Feyenoord aan. Hij vindt het aankoopbeleid in Rotterdam goed, in tegenstelling tot bij Ajax. "Ajax wordt geleid door lichtgewichten, zowel in de directie als in de raad van commissarissen. De voetbalknowhow ontbreekt. De jeugdopleiding wordt geleid door mensen van wie ik nog nooit gehoord heb, terwijl Wim Jonk bij FC Volendam werkt en de ultieme man was geweest om het bij Ajax op te pikken. Ze begrijpen er helemaal niks van."

"De voorzitter van de raad van commissarissen is een directeur van streekziekenhuizen (Pier Eringa, red.). Met alle respect, die zal hij heel goed leiden, maar hij heeft helemaal geen gevoel voor de toko waar hij leiding aan moet geven. En dan hebben ze die hockeyer (Chief Sports Officer Maurits Hendriks), die alleen maar op macht uit is, die is alleen maar uit op de directiestoel. Die wordt ook niet geremd door enige kennis van voetbalzaken. Dat kunnen we vergeten. En die arme trainer (Maurice Stiejn) wordt dalijk de dupe. Met de kerst staan ze in de middenmoot en dan is er niemand die zegt: 'De technisch directeur deugt niet en die hockeyer heeft er geen verstand van.' Nee, dan is de trainer de lul", voorziet Derksen.

De oud-voetballer ziet Ajax inmiddels als 'een doorsnee club'. "FC Twente en AZ sla ik veel hoger aan dan Ajax. Dat mag niet voor een club als Ajax. Er zit een man met een functie die hij nog nooit ergens bekleed heeft, want het was een doodgewone scout (Mislintat, red.). Die zit nu op een stoel die waarschijnlijk te hoog gegrepen is voor hem."

