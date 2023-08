Duitsers reageren vol ongeloof op 'gênante' actie van Ajax

Het eerste bod van Ajax op VfB Stuttgart-verdediger Hiroki Ito valt niet in goede aarde bij supporters van de Bundesliga-club. Die zijn van mening dat Ito veel meer waard is en spreken zelfs van een 'belediging'.

De Telegraaf maakte woensdagochtend als eerste melding van de interesse van Ajax in Ito. De krant stelde toen al dat zijn transferwaarde op zestien miljoen euro wordt geschat, waardoor het voor directeur Sven Mislintat een lastige zaak wordt om de Japanner weg te halen bij zijn oude club VfB Stuttgart.

Artikel gaat verder onder video

Sky Deutschland berichtte niet veel later dat er daadwerkelijk een bod van twaalf miljoen euro lag, waarna Nederlandse media de berichtgeving bevestigden. Het bod werd afgewezen door Stuttgart en dat is volgens Duitse fans niet meer dan logisch. Zij vinden het geboden bedrag erg laag.

'Een beledigend aanbod', 'gênant om zo'n bod te doen', 'bij twintig miljoen kunnen we praten' en 'Mislintat hoeft zijn gezicht hier niet meer te laten zien' zijn slechts enkele van de reacties op het nieuws van Sky. "Een bod van twaalf miljoen is op zijn best brutaal, maar op zijn slechtst een belediging", schrijft een ander op X, het voormalige Twitter. "Ik was een fan van Mislintat, maar het feit dat hij ons nu probeert af te troggelen, maakt hem niet populairder."

Ito is tienvoudig international van Japan. Hij werd in 2021 door Mislintat op huurbasis naar Stuttgart gehaald. Hij tekende een jaar later een contract tot medio 2025. Toen betaalde Stuttgart vier ton om Ito over te nemen van Jubilo Iwata.