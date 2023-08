Edwin van der Sar zet stappen in herstel; vrouw Annemarie plaatst Instagramvideo met hoopvolle beelden

Annemarie van der Sar heeft dinsdagavond een hoopvolle video gedeeld over haar man Edwin van der Sar. De legendarische oud-doelman werd afgelopen maand getroffen door een hersenbloeding tijdens zijn vakantie in Kroatië. Van der Sar belandde op de intensive care, waar hij een tijdje moest verblijven. Inmiddels is de oud-Ajacied alweer een tijdje in Nederland. Annemarie heeft via Instagram een (positieve) update gegeven over de huidige staat van haar man.

“Step by step”, is de omschrijving van de video die Annemarie dinsdagavond op haar Instagram plaatste. In eerste instantie is te zien hoe de oud-Ajax-directeur in het ziekenhuis ligt. Vervolgens verschijnen er beelden waar te zien is dat Van der Sar loopt en later een oefening doet rondom zijn huis. De video wordt afgesloten met een fragment waarop de voormalig doelman zijn duim opsteekt.