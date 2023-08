Eljero Elia gaat in film spelen met bekende Nederlandse acteurs en influencers

Een carrièreswitch voor Eljero Elia: de aanvaller maakt zijn debuut in een bioscoopfilm. Hij gaat een rol spelen in de film Scotoe, die op 1 februari uitkomt. Elia maakt deel uit van een cast met enkele bekende acteurs.

Volgens de filmwebsite The Nerd Shepherd is het aannemelijk dat Elia een bijrol gaat vertolken in de film. Andere acteurs die hun opwachting zullen maken zijn Daphne Deckers, Emma Deckers, Jaimie Vaes, Rose Bertram, Eljero Elia, Vonneke Bonneke, André Dongelmans, Saïd Boumazoughe, Ferdi Stofmeel, Oscar Aerts, Izzle, Julmar ‘Adje’ Simons en Nick Golterman.

Scotoe is geschreven door Tijs van Marle, Mohamed Chaara en Sinan Eroglu. De film draait om de avonturen van rechercheurs Sino (gespeeld door Sinan Eroglu) en Mo (gespeeld door Mohamed Chaara). "Gewapend met een subtiele dosis humor zetten ze zich op hun eigen unieke manier in om misdaden op te lossen", zo luidt de beschrijving van The Nerd Shepherd.