'Emotioneel moet je Tagliafico direct halen, rationeel misschien niet'

Nicolas Tagliafico wordt door De Telegraaf in verband gebracht met een terugkeer bij zijn oude liefde: Ajax. De supporters van de Amsterdammers zijn door het dolle heen met het gerucht, zo ook onze podcasthost Stan Timmerman. In de nieuwste FCUpdate Podcast steekt hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken, maar zet hij toch een kritische kanttekening bij het gerucht. "Emotioneel moet je deze transfer direct afronden, maar is het rationeel wel zo'n goed idee?". Vanaf dat moment gaan Stan en redacteur Nathan Sprey in gesprek over de restwaarde, de afvallers voor de linksbackpositie bij Ajax en nog veel meer.

Beluister de hele podcast hieronder op Spotify! Vanaf het begin gaat het over het gerucht rondom Tagliafico, de wedstrijd van Ajax tegen Heracles en nog veel meer.