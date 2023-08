Erling Haaland is het nieuwe seizoen in stijl gestart. Het Noorse fenomeen had maar drie minuten nodig om te tekenen voor het eerste Premier League-doelpunt van het seizoen. De spits, vorig seizoen goed voor een recordaantal van 35 doelpunten in de Engelse competitie, stond op de goede plek na een bal die bleef hangen uit een corner. Zo opende de landskampioen al vroeg in de wedstrijd de score op bezoek bij promovendus Burnley.

