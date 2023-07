Patrick Kluivert wijst drie 'pioniers' in Europese voetbal aan en schuift vierde lid naar voren

Patrick Kluivert heeft hoge verwachtingen voor de nieuwe generatie voetballers. De voormalig topspits van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal wordt in een interview met journalist Guillem Balagué voor JohnnyBet.com aan de tand gevoeld over de huidige topspelers.

Balagué haalt in een uitgebreid gesprek onder meer de namen van Erling Haaland, Kylian Mbappé en Vinícius Júnior aan. "Een van deze spelers gaat zonder twijfel ooit de Ballon d'Or winnen", aldus een overtuigde Kluivert. "Op dit moment dicteren deze drie spelers het Europese voetbal, zelfs bij hun nationale ploegen. Ze staan er al en spelen geweldig. Zij zullen de pioniers zijn in de volgende generatie spelers. Maar ik denk dat er snel nog een speler zich in dit rijtje gaat voegen."

Voor die speler moeten we onze blik volgens Kluivert komend seizoen gaan richten op Bayern München. "Er komen grote talenten als Jude Bellingham en Bukayo Saka aan. Maar voor mij hoort Jamal Musiala al bij het fantastische rijtje. Ik geniet van de manier waarop hij uit moeilijke situaties komt. Een geweldige speler die we in de gaten moeten houden komend seizoen. Hij gaat zeker veel spelen, ondanks zijn jonge leeftijd. Echt een fantastische speler", vertelt Kluivert over de twintigjarige middenvelder.

Kluivert is na de zomer overigens zelf ook weer op het veld te vinden. De 47-jarige tekende eerder dit weekend een contract voor twee seizoenen bij het Turkse Adana Demirspor. Daar gaat hij als hoofdtrainer aan de slag. De afgelopen jaren was Kluivert onder meer actief bij Curaçao (interim-bondscoach), FC Barcelona (hoofd jeugdopleiding), Paris Saint-Germain (directeur voetbalzaken) en Kameroen (assistent). Nu gaat de 79-voudig international van Oranje dus weer aan de slag als hoofdcoach.