'Patrick Kluivert vindt nieuwe club en gaat de voorronde van de Conference League in'

Patrick Kluivert (46) heeft al bijna twee jaar geen officiële functie meer in het voetbal bekleed, maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen. De voormalig spits wordt in Turkije gelinkt aan Adana Demirspor, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Süper Lig en daarmee Europees voetbal veiligstelde.

Na het prima seizoen neemt Adana afscheid van de Italiaanse trainer Vincenzo Montella. In de zoektocht naar zijn opvolger gaan meerdere namen rond in de Turkse media. Zo schrijft Milliyet dat de club gesprekken heeft gevoerd met Andrea Pirlo, Slaven Bilic en Guti Hernández. Met Bilic, die bij Besiktas al de nodige ervaring in Turkije heeft opgedaan, zou de club zelfs bijna rond zijn geweest. De overeenkomst zou echter zijn verbroken 'tijdens de ondertekeningsfase', zo schrijft het medium.

Daarna zou Adana hebben doorgeschakeld naar Kluivert, die 'op korte termijn het officiële contract zal ondertekenen', zo wordt in ieder geval gemeld. Mocht de informatie kloppen dan kan Kluivert komend seizoen mogelijk Europa in; de vierde plaats van afgelopen seizoen betekent dat de club zich heeft geplaatst voor de voorronde van de Conference League.

Kluivert werkte na zijn actieve loopbaan als assistent-trainer bij onder meer Brisbane Roar, het Nederlands elftal en Kameroen. Ook was hij spitsentrainer bij AZ en NEC, jeugdtrainer bij Ajax en bondscoach en technisch directeur van Curaçao. Bij Paris Saint-Germain bekleedde hij de functie van sportief directeur, terwijl hij bij zijn oude club FC Barcelona twee jaar lang hoofd jeugdopleiding was. Tussen mei en oktober 2021 fungeerde Kluivert als interim-bondscoach van Curaçao, sindsdien wacht de oud-topscorer aller tijden van het Nederlands elftal op een nieuwe uitdaging in de voetbalwereld.