Feyenoord doet zaken met partnerclub in Amerika en heeft talentvolle aanvaller binnen

Feyenoord heeft zich woensdag verzekerd van de komst van aanvaller Korede Osundina. De negentienjarige Amerikaan komt over van Orange County SC, een partnerclub van de Rotterdammers. De talentvolle jeugdinternational van de Verenigde Staten heeft een contract voor drie seizoenen getekend.

Osundina groeide op in Washington en speelde zes seizoenen bij Crossfire Premier. In de zomer van 2020 maakte hij de overstap naar Barça Residency Academy, onderdeel van de grootmacht uit LaLiga. Daarna stond Osundina onder contract bij Orange County, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Staten. Met die club heeft Feyenoord sinds februari van dit kalenderjaar een samenwerking.

"Voor mij komt er een droom uit om bij een grote historische club als Feyenoord een contract te mogen tekenen", aldus Osundina over zijn transfer op de website van de regerend landskampioen. "Ik zou mezelf omschrijven als een snelle aanvaller die graag doelpunten wil te scoren. Mijn doelstelling is om me hier verder te ontwikkelen tot een betere speler en mijn gevoel zegt dat Feyenoord mij daar goed bij kan helpen."

Mark Ruijl, Head of Global Football van Feyenoord, is zeer tevreden met de aanwinst. "Korede is een multifunctionele aanvaller die ondanks zijn nog jonge leeftijd al twee seizoenen in het eerste elftal van Orange County SC heeft gespeeld. Tevens behoort hij inmiddels tot de nationale jeugdselecties van de Verenigde Staten. Met zijn snelheid, kracht en doelgerichtheid zijn wij er van overtuigd dat hij onder onze vleugels zich verder kan ontwikkelen en de volgende stappen in zijn carrière kan maken."