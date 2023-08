Feyenoord geniet met volle teugen van opvallende actie Newcastle United-keeper Nick Pope

Feyenoord heeft genoten van een actie van Newcastle United-keeper Nick Pope in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. De actie deed de club denken aan Justin Bijlow.

Pope, de keeper van Newcastle, rekte bewust tijd nadat hij ver zijn doel uit was gekomen. Hij schopte een tweede bal het veld in, om zo te voorkomen dat Brighton snel kon uitgooien.

Artikel gaat verder onder video

Het moment deed Feyenoord meteen denken aan een actie van Justin Bijlow in een wedstrijd tegen FC Twente in januari 2023. De keeper gooide toen een tweede bal op het veld. "Lead by example", schrijft Feyenoord in een TikTok-video waarin beide momenten naast elkaar zijn gezet.