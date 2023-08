'Feyenoord heeft goede papieren om talentvolle Kroaat binnen te hengelen'

Feyenoord heeft goede papieren om Luka Stojkovic over te nemen van NK Lokomotiva Zagreb. De aanvallende middenvelder staat hoog op het verlanglijstje in De Kuip, waar hij de vertrokken Ezequiel Bullaude moet vervangen. Feyenoord heeft naar verluidt al een transfersom in gedachten.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl ligt er voor Stojkovic een contract voor vijf seizoenen klaar. De Rotterdammers hebben ongeveer drie miljoen euro over voor de negentienjarige Kroaat en hopen de deal snel rond te kunnen maken. Stojkovic heeft uitgesproken dat zijn voorkeur uitgaat naar Feyenoord. De interesse van Dinamo Zagreb laat hij zodoende links liggen. Volgens 1908.nl is het onjuist dat hij al medisch gekeurd is door die club.

In de tussentijd is men bij Feyenoord ook nog altijd bezig met Luka Ivanusec. Hij staat op zijn beurt nog onder contract bij Dinamo, maar is hard op weg naar Rotterdam-Zuid. Daar moet hij Slot van meer aanvallende opties gaan voorzien. Ivanusec kan ook voor vijf jaar tekenen bij de regerend landskampioen van Nederland. Dinamo wil echter nog wachten tot na de tweede wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen AEK Athene. Die wordt aanstaande zaterdag gespeeld.

Stojkovic wordt in zijn geboorteland gezien als een grote belofte en is ook al jaren jeugdinternational. Hij kan als aanvallende middenvelder en vleugelspeler uit de voeten. Datzelfde geldt voor zijn wat meer ervaren landgenoot Ivanusec. Stojkovic heeft al 69 officiële wedstrijden gespeeld voor Lokomotiva Zagreb, waarin hij zeven keer scoorde en elf assists gaf. Hij ligt momenteel nog tot medio 2025 vast bij zijn werkgever Lokomotiva Zagreb.