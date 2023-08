Feyenoord tussen hoop en vrees: 'Zijn komst is op dit moment niet meer 100%'

Het is nog steeds de vraag of Luka Ivanusec deze zomer een transfer naar Feyenoord gaat maken. De aanvaller van Dinamo Zagreb leek hard op weg naar Rotterdam-Zuid, maar de overgang is nog altijd niet helemaal afgerond. In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf kwam Marcel van der Kraan met een update.

Feyenoord wedt duidelijk niet op een paard en staat op het punt om Oussama Idrissi terug naar De Kuip te halen. Dat heeft gedeeltelijk te maken met de situatie rond Ivanusec. "De komst van Ivanusec is op dit moment niet meer 100%. Dat duurt maar en duurt maar", weet Van der Kraan. "Als dat wegvalt en ze kunnen Oussama Idrissi krijgen, dan hebben ze in ieder geval een speler met een actie. Slot was heel tevreden over hem aan het einde van vorig seizoen."

Artikel gaat verder onder video

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl meldde in een eerder stadium al dat er een vijfjarig contract klaarligt voor de Kroaat. "Feyenoord heeft nog steeds hoop dat hij ook komt. Er zijn gesprekken met de speler geweest, maar er is een kink in de kabel gekomen. De club wil hem graag houden om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen." Dinamo moet zaterdagavond op bezoek bij AEK Athene een 2-1 achterstand wegpoetsen in de derde voorronde van de Champions League.

Van der Kraan weet ook dat het geen toeval is dat Slot zijn voorhoede nog flink wil versterken. Idrissi en Ivanusec moeten dus komen, terwijl ook de naam van Luis Sinisterra rondging in De Kuip. "Arne Slot wil spelers op de vleugels die het spel kunnen maken. Daar wil hij de beslissende mensen hebben." Feyenoord begon met gelijkspel tegen Fortuna Sittard zwak aan het nieuwe seizoen. Zondag (14.30 uur) wacht een kans op eerherstel in de Rotterdamse derby tegen Sparta.