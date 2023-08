'Feyenoord wil Van Sas als vervanger van Bijlow en meldt zich bij Manchester City'

Feyenoord richt zijn pijlen in de zoektocht naar een nieuwe doelman volledig op Mikki van Sas. De Rotterdammers zijn naar verluidt met Manchester City in gesprek om een transfer van de negentienjarige sluitpost te bespreken. De verwachting is dat het snel rond kan komen.

Dat nieuws wordt dinsdagavond laat gebracht door het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. Dat medium kwam eerder al naar buiten met de interesse van Feyenoord in Van Sas. De eerder besproken voorwaarden van the Citizens vormen een klein struikelblok, maar Feyenoord is niet van plan om direct akkoord te gaan met een eventuele terugkoopoptie in de deal.

Artikel gaat verder onder video

Van Sas speelde in Nederland tot 2020 in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Daar werd hij destijds opgepikt door City, waar hij uiteindelijk vierenvijftig officiële wedstrijden speelde. City laat hem nu transfervrij naar Feyenoord vertrekken. Daar wordt Van Sas de komende maanden de tweede doelman achter Timon Wellenreuther. Ook ziet Feyenoord in hem veel potentie voor de toekomst.

Feyenoord moest door de polsblessure van Justin Bijlow op zoek naar een extra doelman. Bijlow is de komende maanden nog niet van de partij en zodoende is Wellenreuther momenteel de eerste keeper van trainer Arne Slot. Kostas Lamprou werd eerder deze transferperiode al overgenomen van Willem II. Hij is sinds zijn terugkeer in De Kuip de derde doelman in de selectie.