Frans Hoek hielp Ajax en Sven Mislintat aan transfer: 'Mislintat heeft hem hoog zitten'

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax baarde vorige maand opzien door Diant Ramaj naar Amsterdam te halen. De Amsterdammers hadden op dat moment weliswaar al de beschikking over Geronimo Rulli en Jay Gorter, maar de Duitser besloot desondanks een serieus geldbedrag neer te tellen voor de komst van de jonge Duitse doelman. Mislintat haalde Ramaj uiteraard niet zomaar binnen. Hij vroeg onder meer Frans Hoek om feedback.

Ajax en keepers is het laatste jaar geen al te gelukkig huwelijk. Remko Pasveer was in de eerste helft van het afgelopen seizoen de eerste keuze onder de lat, maar maakte een allesbehalve goede indruk. Dat leidde ertoe dat de Amsterdammers zich in de winterstop gedwongen zagen de transfermarkt op te gaan en uiteindelijk Rulli van Villarreal over te nemen. De Argentijn kende een prima eerste halfjaar, maar viel onlangs uit met een zware blessure. Ajax had op dat moment al de beschikking over Ramaj.

Artikel gaat verder onder video

De Duitser is echter niet de vervanger van de geblesseerde Rulli. Ajax-trainer Maurice Steijn heeft verrassend genoeg gekozen voor Gorter, die eerder deze zomer nog op zoek mocht naar een nieuwe club. Dat Gorter nu de voorkeur krijgt boven Ramaj, betekent natuurlijk niet dat de Duitser er helemaal niet meer aan te pas gaat komen in Amsterdam. Mislintat heeft alle vertrouwen in Ramaj en dat blijkt ook uit het transferbedrag dat Ajax voor de goalie heeft betaald. “Ramaj had bij Eintracht Frankfurt pas twee keer gekeept toen Mislintat hem voor vijf miljoen euro vast (en 4 miljoen aan onwaarschijnlijke bonussen) naar Ajax haalde als reservekeeper”, schrijft het Algemeen Dagblad.

Volgens die krant had Steijn Nick Olij van Sparta Rotterdam graag zien komen. “Mislintat ging voor Ramaj, omdat hij niet dezelfde leeftijd als eerste keeper Rulli heeft en nog met flinke winst kan worden doorverkocht.” Mislintat raakte onder meer overtuigd door de feedback van vier keeperstrainers. “Daar zat, naast Anton Scheuntjens van Ajax en twee oude Duitse bekenden, ook Frans Hoek bij. Mislintat heeft de oud-keeperstrainer van Louis van Gaal bij Ajax, Barcelona, Bayern München en Oranje hoog zitten. Ook Hoek zag in Ramaj een keeper die met zijn meevoetballende kwaliteiten geweldig in Amsterdam past”, leest het.

De zomeraanwinst zal voorlopig geduldig op zijn kans moeten wachten. Gorter maakte vooral in de heenwedstrijd tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League een uitstekende indruk. De verwachting is dat de Nederlander ook donderdagavond in de return onder de lat staat.