Gullit: 'Ik heb gefaald: hij was verschrikkelijk goed bij Feyenoord, maar begreep het niet'

Ruud Gullit vindt dat Hossam Ghaly meer uit zijn carrière kon halen. Ghaly speelde tussen 2003 en 2006 voor Feyenoord en werkte in het seizoen 2004/05 samen met Gullit. De Egyptenaar kon zijn potentie bij Feyenoord nooit volledig waarmaken, weet Gullit nog.

Gullit vertelt bij Rondo dat hij van Johan Cruijff het advies kreeg om als trainer alleen in te stappen bij een 'heel groot team', omdat spelers daar eerder snappen wat hij voor ogen heeft. Zo begon de oud-topvoetballer zijn trainerscarrière in de jaren negentig bij Chelsea als speler-trainer. "Bij Chelsea kon ik spelers halen als Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo en Gianfranco Zola, allemaal internationals. Die begrijpen het en daardoor is het makkelijk werken. Hoe minder daar sprake van is, hoe moeilijker het wordt."

Artikel gaat verder onder video

Als voorbeeld noemt hij Ghaly. "Dat vond ik een van de beste spelers van Feyenoord op dat moment. Die was zo verschrikkelijk goed. Alleen: hij snapte het niet. Ik heb hem in een wedstrijd laten volgen. Hij ging kijken naar die beelden, maar na vijf minuten kon hij niet meer kijken. Hij verloor steeds de bal. 'Maar je doet ook goede dingen', zei ik. 'Als je de dingen wat simpeler doet…' Hij antwoordde: 'Nee, simpel is niet voor mij.' Dan houdt het op! Dan zie je zo'n jongen tien jaar later in Londen zonder club. Dat vind ik zonde. Dan vind ik dat ik gefaald heb. Zo voelde dat."

Ghaly speelde 49 competitiewedstrijden voor Feyenoord en vertrok daarna naar Tottenham Hotspur. Hij speelde in zijn carrière ook liefst vier verschillende periodes voor Al-Ahly, de club waarvan hij nu bestuurslid is. Ook ging hij de politiek in: Ghaly zit in het Huis van Afgevaardigden van Egypte.